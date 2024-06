Arriva a Soverato il docufilm “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”

StrettoWeb

Il film-documentario ‘Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer’, il nuovo lavoro del regista Samuele Rossi, che racconta con materiali video e audio, in larga parte inediti, gli ultimi giorni di vita del segretario del Pci, a 40 anni dalla morte, l’11 giugno 1984, arriva in Calabria e sarà proiettato il 13 giugno al Supercinema di Soverato (Catanzaro), in un doppio appuntamento, alle 19 e alle 21.

Tra i produttori del film c’è Cosetta Lagani, con la sua Salice Production, originaria di Soverato, già nota a pubblico e critica per aver prodotto i pluripremiati film documentari d’arte Sky distribuiti nei cinema in tutta Italia, tra cui ‘Firenze e gli Uffizi’, ‘Caravaggio, l’anima e il sangue’ e ‘Michelangelo, Infinito’. Il film documentario – in concorso al Biografilm Festival a Bologna – è il risultato di un lungo lavoro produttivo e di ricerca della Echivisivi di Samuele Rossi e Giuseppe Cassaro ed è co-prodotto con Salice Production di Cosetta Lagani e Solaria Film di Emanuele Nespeca, in collaborazione con Sky Documentaries.

Ora arriva in sala distribuito da OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Il film inizia e finisce su un sorriso, quello di Enrico Berlinguer, sul palco di piazza delle Erbe a Padova, giovedì 7 giugno 1984. Il segretario del Partito comunista italiano fatica a concludere il suo comizio, si ferma dopo poche parole, riprende il discorso, suda vistosamente: vicino a lui ci sono i compagni di partito. Porta a termine il suo intervento – sarà l’ultimo della sua vita – e sorride verso le persone accorse, per la campagna elettorale per le elezioni europee imminenti. Si sentono i cori “Enrico, Enrico!”. Poco dopo Enrico Berlinguer verrà portato in ospedale, dove rimarrà fino all’11 giugno: il segretario del PCI entra in coma, non si risveglierà più. Il film documentario racconta quei momenti e ricostruisce, con sole immagini, audio e video d’archivio mai pubblicati prima, la cronaca dei cinque giorni che precedono il funerale a Roma, in una gremita piazza San Giovanni, il 13 giugno.

