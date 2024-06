L’Archivio di Stato di Cosenza si prepara alla Festa della Musica

StrettoWeb

Il 21 Giugno 2024 presso l’Archivio di Stato di Cosenza, in occasione della Festa della Musica, si terrà l’apertura della mostra documentaria “Le Bande Musicali nella provincia di Cosenza nel XIX secolo”. L’evento proseguirà nel pomeriggio, alle ore 18.00, con l’esibizione degli studenti del Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio.

Durante il concerto si esibiranno solisti e ensemble di chitarre, che si alterneranno nelle loro esecuzioni con un programma vario e piacevole.

“Festa della Musica” è un evento musicale che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo. Nella sola città di Cosenza sono previsti 13 eventi durante il corso della giornata.

L’Archivio di Stato di Cosenza partecipa a questa iniziativa aprendo la mostra documentaria “Le Bande Musicali nella provincia di Cosenza nel XIX secolo”, il cui obiettivo è quello di offrire una panoramica delle pubbliche cerimonie, feste e spettacoli che erano previste in occasione della celebrazione dell’Unità D’Italia, attraverso le fonti storiche appartenenti all’Intendenza di Calabria Citra.

La mostra sarà visitabile dal 21 giugno 2024 fino al 20 luglio 2024 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e nei pomeriggi di lunedì e di mercoledì dalle 15.00 alle 16.30. La manifestazione culturale conferma il ruolo fondamentale che il patrimonio archivistico e l’Archivio di Stato di Cosenza rivestono sul territorio provinciale.

