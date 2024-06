Apprensione a Paola per la scomparsa di una 40enne: in corso le ricerche

StrettoWeb

Sembra sparita nel nulla Stefania Lombardi, una 40enne di Paola di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso. Il tam tam sui social si rincorre con appelli accorati di familiari ed amici, disperati per l’assenza, ormai troppo lunga, della loro cara. Stefania, capelli biondi e sorriso dolce, è molto conosciuta nella sua cittadina: ha lavorato per diverse attività commerciali stando quindi a contatto con il pubblico, in cerca di una tanto desiderata stabilità mai arrivata.

Un fattore da non sottovalutare, poiché potrebbe essere uno dei moventi che l’hanno portata ad allontanarsi. Stefania, inoltre, ha da poco perso la madre, unico suo punto di riferimento insieme al fratello e alla sorella. A lanciare l’appello sui social è la cognata Paola Malfitano: “è da venerdì mattina che non abbiamo più notizie di mia cognata. Se qualcuno l’ha vista o sa dove sia per favore ci contattasse. Vi ringrazio tanto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.