“Aperinchiostro”, l’estate cosentina tra libri e spritz

Quando un format rivela il suo successo, non si può non far di tutto per confermarne pienamente l’impostazione. E’ il caso di “Aperinchiostro”, la rassegna libraria promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e ideata dal consigliere delegato alla Cultura Antonietta Cozza, e giunta alla sua terza edizione. Anche quest’anno, come già accaduto nei due anni precedenti, la rassegna animerà le serate di luglio nello splendido scenario del chiostro del Museo dei Brettii e degli Enotri, autentico fiore all’occhiello del centro storico cosentino.

Il programma della rassegna

Si parte martedì 2 luglio, alle ore 18,30, con la presentazione del libro “Dove la luce” di Carmen Pellegrino, edito da “La Nave di Teseo”. Il programma della serata prevede i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso. A dialogare con l’autrice saranno la scrittrice Assunta Morrone e la giornalista Rosa Cardillo. In programma anche incursioni musicali del cantautore cosentino Daniele Moraca.

Immutate, dunque, formula e filosofia di “Aperinchiostro” che mescola, in una felice commistione, l’aperitivo della sera, il luogo – il suggestivo chiostro del Museo dei Brettii e degli Enotri – l’inchiostro dei libri che saranno presentati nel corso delle tre serate dell’iniziativa, e la musica a far da ottimo corollario. Per questa terza edizione di “Aperinchiostro” il il coordinamento artistico è stato affidato ad Antonella Falco.

Carmen Pellegrino, autrice del libro “Dove la luce”, che sarà presentato martedì 2 luglio, è scrittrice e storica che ha raccontato alcuni nodi salienti della contemporaneità, dai movimenti collettivi di dissidenza al più recente recupero del vissuto storico dei luoghi disabitati. Con il suo primo romanzo, “Cade la terra”, del 2015, ha vinto il premio Rapallo Carige opera prima e il premio Selezione Campiello.

Con il secondo romanzo “Se mi tornassi questa sera accanto”, del 2017, si è aggiudicato, invece, il premio Dessì. Per “La nave di Teseo” ha pubblicato nel 2021 “La felicità degli altri”, premio Selezione Campiello e premio Letterario Internazionale Latisana. Nel 2023 le è stato assegnato l’English Pen Translates Award.

Prossimi appuntamenti di “Aperinchiostro”

Lunedì 8 luglio, con la presentazione del libro “La fortuna del Greco” di Vincenzo Reale, edito da Rubbettino. Con l’autore dialogherà Antonio Pagliuso, mentre gli interventi musicali saranno affidati a Manuel Sottile. Gran finale, giovedì 18 luglio, con la presentazione di “Dimenticami dopodomani” (Rubbettino) di Andrea Di Consoli, con cui converserà Daniel Cundari. Gli interventi musicali saranno di Sasà Calabrese.

