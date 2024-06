Antoniozzi (FdI) stronca Falcomatà: “a Reggio Calabria è fallito un modello”

StrettoWeb

“A Reggio Calabria è fallito un modello amministrativo e politico che regge la città e che non ha saputo interpretare i bisogni della popolazione. Il sindaco Falcomatà non ha saputo interpretare un bisogno di crescita della città ed è rimasto intrappolato da logiche correntizie che ne hanno frenato lo sviluppo”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Fratelli d’Italia ha una visione del Mezzogiorno che è identitaria e che si lega alla tradizione di una destra che a Reggio ha avuto consenso e credibilità. In quella tradizione c’è anche ciò che il 2009, grazie ad Italo Bocchino, riuscimmo a fare, facendo diventare Reggio città metropolitana. Riteniamo che esprimere un voto per FdI sia anche una espressione di democratico dissenso all’attuale amministrazione comunale e rappresenti l’occasione per restituire a Reggio Calabria – aggiunge Antoniozzi – la sua dimensione identitaria”.

“Non confondiamo le elezioni, poiché ogni consultazione ha una storia a sé e sappiamo che intorno a FdI bisognerà certamente costruire nel futuro occasioni di apertura a un mondo moderato intelligente e laborioso. Su Falcomata abbiamo espresso civilmente il nostro assenso per la sua assoluzione giudiziaria, convinti che le persone debbano essere rispettate e giudicate esclusivamente sul piano politico. E su questo piano – conclude Antoniozzi – chiediamo un sussulto di orgoglio ai reggini e un voto per noi alle europee che significhi anche voltare pagina e guardare a un futuro diverso”.

