Antimafia, Colosimo a San Luca: “siamo qui per dare segnale contro la ‘ndrangheta”

“Davanti alla necessità di dare un segnale a un territorio che ancora una volta, dal 2000 a oggi, si trova in una situazione di commissariamento abbiamo deciso di essere qui“. Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo oggi in visita con una delegazione della Commissione a San Luca (Reggio Calabria) aggiungendo che l’intenzione è sostenere “la speranza di chi non vuole assoggettarsi al mandamento e non vuole dire semplicemente: ‘mi giro dall’altra parte“.

‘Ndrangheta, Colosimo a San Luca: “è holding, davanti ad anti-Stato non indietreggiare”

“Noi sappiamo che la ‘ndrangheta è la più pervasiva e insidiosa delle criminalità organizzate, che si caratterizza per la sua pervasività sul piano nazionale e internazionale. Se volessimo sintetizzare il ruolo della criminalità organizzata in questa terra potremmo dire che è una holding internazionale capace di colonizzare l’Italia e il mondo“. Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo oggi in visita con una delegazione della Commissione a San Luca (Reggio Calabria).

Colosimo ha ricordato che la ‘ndrangheta “è particolarmente dedita al traffico internazionale di stupefacenti ma non ha abbandonato estorsioni, usura” e ha aggiunto le “infiltrazioni al tessuto economico e sociale“. La ‘ndrangheta ha inoltre “una spiccata capacità di tessere rapporti con la politica e gli apparati amministrativi“.

‘Ndrangheta, Colosimo a San Luca: “raccontare storie di chi è da parte Stato, nuova narrazione”

“Siamo qui perché, emerge da questo territorio, che su 3500 abitanti circa 200 sono detenuti per reati legati alla criminalità organizzata e una media tra 50-70 sono comunque sottoposti a misure cautelari. Abbiamo il compito di dire alle donne e ai bambini che cambiare si può e si deve“. Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo oggi in visita con una delegazione della Commissione a San Luca (Reggio Calabria) aggiungendo che “l’attività che le forze di polizia e la procura portano avanti è fondamentale ma non basta se non mettiamo in campo insieme una nuova narrazione e una nuova storia anche per un territorio infiltrato“.

“Vogliamo raccontare storie di gente che ha scelto di stare dalla parte dello Stato“, ha ricordato Colosimo ricordando le “storie delle donne che in questi anni hanno, con il loro disperato amore, sottratto i figli alla criminalità organizzata”. “L’Antimafia farà di questa visita una presenza costante“, ha concluso.

Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI) su audizione in Commissione antimafia a San Luca

“La presenza della Commissione parlamentare antimafia a San Luca è la testimonianza di uno Stato che non si arrende di fronte alle sfide difficili e non abbandona le comunità ad un destino che sembra segnato. Per questo ringrazio le presidente Chiara Colosimo, che grazie ad fitto calendario di audizioni dei rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine, ha voluto definire una fotografia chiara del territorio, delle sue dinamiche criminali, e dell’impegno da mettere in campo per assicurare condizioni di legalità e, soprattutto, di ripristino della vita democratica. Auspico che la nomina del Commissario prefettizio, non essendo state proposte candidature a sindaco, possa aiutare a costruire una situazione di normalità, e soprattutto a stimolare l’impegno e la responsabilità dei cittadini, delle tante persone perbene di San Luca, dei suoi giovani preparati, capaci e volenterosi, perché prendano in mano con coraggio il futuro del proprio paese, guardando alla realizzazione del bene comune, sapendo che avranno sempre lo Stato al loro fianco“. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), a margine dell’audizione in Commissione antimafia a San Luca.

