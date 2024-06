Lipari, l’AMMI assegna i premi “Liparos”

StrettoWeb

L’AMMI Associazione Nazionale Mogli Medici Italiani sbarca in forze a Lipari e istituisce il premio “Liparos”. Un tour di 4 giorni per il sodalizio, che riunisce le consorti dei medici e svolge una grande attività nel sociale e nella promozione degli eventi scientifici. Nel chiostro Normanno dell’isola si è svolta, la prima edizione del premio “Liparos”, promosso proprio dalla sezione di Messina dell’AMMI, presieduta da Lilly Cuomo Cavallaro, con il patrocinio del Comune di Lipari. La manifestazione è stata ideata dalla consigliera nazionale AMMI, avv. Francesca De Domenico e dalla giornalista Letizia Lucca, che ne ha curato anche la direzione artistica e l’organizzazione.

Sono stati premiati per il loro impegno nello sviluppo del territorio, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, premiato dalla presidente nazionale AMMI, Tiziana Baldoncini, il medico Marco Ferlazzo (Istituto Clinico Polispecialistico COT) premiato da Francesca De Domenico, Aldo Natoli di Capers Sud, premiato da Lilly Cuomo Cavallaro e il Complesso Bandistico Musicale Lipari diretto da Salvatore Alleruzzo e presieduto da Anna Chiara La Cava premiato da Lita Torrisi (coordinatrice regionale AMMI per il Sud). L’evento è stato allietato da alcuni brani eseguiti da Sabina Alleruzzo accompagnata alla chitarra dal maestro Salvatore Alleruzzo, dalla sfilata di moda de “L’isola a colori” di Maria Paleologo e dall’esibizione finale della banda musicale.

La manifestazione è stata inserita in una serie di eventi, che hanno visto l’associazione nazionale effettuare un tour di 4 giorni, in cui le associate e il direttivo nazionale hanno avuto modo di apprezzare le Eolie: con tappe a Lipari, Stromboli e Salina, promosso dall’AMMI nazionale. L’obiettivo del Premio “Liparos” è quello di valorizzare le eccellenze del territorio premiando coloro che contribuiscono, in vari ambiti, al suo sviluppo economico, culturale, sanitario e sociale. La manifestazione è stata presentata dalla giornalista Letizia Lucca.

