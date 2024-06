Alta Velocità in Calabria: i sindaci richiedono una scelta per il territorio

StrettoWeb

“Su collegamenti rapidi ed efficienti si poggia ogni ipotesi di sviluppo della Calabria e dell’Intero Mezzogiorno. Per questo motivo non possiamo rinunciare all’Alta velocità attraverso un percorso interno che mette a sistema le località principali del territorio per valorizzarne peculiarità e caratteristiche”. Lo afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che, in accordo con il Comitato tecnico/politico per l’AV Calabria, rende pubblica la relazione presentata nei giorni scorsi al Mit.

“L’iniziale percorso baricentrico proiettato verso Cosenza e la costa jonica, più accessibile da Castrovillari e dall’area del Pollino – prosegue Caruso – è una scelta strategica a cui non possiamo rinunciare. Con questa convinzione, insieme ai sindaci Domenico Lo Polito, Virginia Mariotti, Pino Capalbo, Roberto Ameruso, Gianni Papasso ed i tecnici Demetrio Festa, Roberto Musmanno, Luigi Martirano, Giuseppe Lo Feudo, abbiamo dato vita ad un Comitato tecnico-politico per sensibilizzare Istituzioni ed opinione pubblica su questo tema, ma anche per proporre soluzioni condivise”.

“In questa ottica il Comitato ha effettuato una analisi approfondita delle diverse alternative progettuali proposte da RFI, ed ha prodotto un documento di sintesi, sottoposto alle autorità politiche nazionali, per la ricerca di una soluzione dei problemi funzionale al progresso della intera Calabria su cui attendiamo risposte”.

Documento AV Calabria presentato al MIT

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.