Ad Alicudi non riescono a catturare le capre, AIDAA scrive al presidente Schifani: “lasciate in pace le caprette”

Tutti le vogliono ma nessuno riesce a pigliarle questo è il riassunto di quanto sta accadendo ad Alicudi dove da diverso tempo il comune e la regione Sicilia vorrebbe catturare le 600 capre selvatiche che sono state promesse agli ovili siciliani ma che al momento sono ancora uccel di bosco. Sulla vicenda interviene ancora l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE AIDAA che ha annunciato l’invio di una lettera al presidente della regione autonoma Sicilia Renato Schifani.

Gli animalisti nella loro missiva ripercorrono la vicenda delle capre di Alicudi ed i rischi per la loro vita e per il loro benessere senza contare i soldi che la regione sta spendendo per fare un regalo agli allevatori. Gli animalisti chiedono a Schifani di fermare questa farsa e di lasciare vivere in pace le caprette sulla loro isola.

