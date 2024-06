Alex Britti in concerto in provincia di Messina

StrettoWeb

Sarà Alex Britti a firmare la colonna sonora dell’estate 2024 di Naso. Proprio il cantante romano, la sera di domenica 1 settembre in Piazza Roma, chiuderà i festeggiamenti in onore del patrono San Cono e, di fatto, anche della lunga estate nasitana che anche quest’anno proporrà tantissime opportunità di divertimento con eventi culturali, arte e spettacoli di ogni genere e per ogni età. L’evento a ingresso gratuito è promosso dal Comune di Naso.

“Abbiamo scelto il cantautore in una vasta rosa di nomi. Quella di Naso al momento è l’unica data siciliana del tour estivo Live 2024 di Britti che, partito da qualche giorno, si concluderà il 18 ottobre a Roma”. Il sindaco Gaetano Nanì ha ancora una volta cercato di soddisfare tutti gli amanti della musica italiana e dopo i Nomadi, che lo scorso anno con i loro successi hanno letteralmente fatto impazzire fan e appassionati provenienti da tutta la Sicilia, per l’estate 2024 ha puntato su un artista di rilievo nel panorama discografico nazionale. Reduce dal successo di ‘Supereroi’, l’ultimo brano dal sound blues, pop, rap con contaminazioni urban uscito a novembre, e delle hit della scorsa estate ‘Tutti come te’ e ‘Nuda’, con cui ha inaugurato la sua nuova fase artistica e il suo ritorno sulla scena musicale, Alex è pronto a riabbracciare il suo pubblico siciliano, in un’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i nuovi brani del futuro disco in arrivo, sempre scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.

“Alex Britti è una delle star più amate e seguite da giovani e meno giovani della musica italiana. Proprio in questi giorni ha lanciato il suo ultimo singolo ‘Uomini’, siamo certi – conclude il primo cittadino – che sarà uno dei successi di questa oramai imminente estate. Quindi, la sera del 1° settembre sul palco di Piazza Roma, insieme ai celeberrimi ‘Piove’, ‘Mi piaci’, ‘Solo una volta’, ‘Una su un milione’, ‘Oggi sono io’, Britti riuscirà a fare cantare e ballare le migliaia di persone che sceglieranno ancora una volta la nostra città per trascorrere spensieratamente i giorni più belli dell’anno”.

Alex Britti, artista in esclusiva regionale per l’agenzia Puntoeacapo diretta da Nuccio La Ferlita, è nato a Roma il 23 agosto 1968, già a 8 anni ha incominciato a suonare la chitarra, che diventerà con il passare del tempo la sua inseparabile amica. Cinque le partecipazioni al Festival di Sanremo con una vittoria, nella categoria giovani, nell’edizione del 1999 grazie al brano: ‘Oggi sono io’. Secondo posto nel 2003 alle spalle di Alexia, con ‘7000 caffè’.

