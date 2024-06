Le “Albatros” di Melito Porto Salvo ora volano anche online

StrettoWeb

Prosegue l’ascesa giornalistica del gruppo composto da Dieni Silvia, Elena Familiari, Desirèe Plutino, Martina Caruso e Sofia Passafaro. Le ragazze della squadriglia Albatros del Melito Porto Salvo 1, appartenenti al Reparto “Aquile Randagie”, si è fatta conoscere raccontando della loro piccola storia di resistenza, delle loro radici e del loro trascorso fino ad oggi.

Assieme alla loro storia avevano unito anche le loro prospettive future raccontando del percorso che ad oggi stanno ancora affrontando verso i “Guidoncini Verdi”, avevano mosso i primi passi nel giornalismo, arte che avevano iniziato ad assaporare sotto la guida del giornalista Peppe Toscano.

Dopo aver concluso la loro prima impresa con successo, che prevedeva la scrittura e la pubblicazione di un loro articolo inedito, adesso si dedicano alla realizzazione di un sito web in cui pubblicheranno degli altri articoli inediti e diverse rubriche che con le loro argomentazioni dalle mille sfaccettature potranno parlare ad un vasto pubblico, sia a scout come loro per ispirarli ma anche a persone che sono in procinto di scoprire questo nuovo mondo.

La loro missione è quella di informare e intrattenere i loro lettori con contenuti di alta qualità ma soprattutto farli appassionare a tal punto che entreranno a fare parte di questa grande famiglia anche loro.

“Albatros in Blog” così si intitola il loro sito e nasce dalla passione per la scrittura e dalla voglia di condividere con il mondo le loro idee e riflessioni. Credono nell’importanza di un’informazione corretta e di qualità, e si impegnano a fornire contenuti che possano

arricchire la conoscenza scoutistica e stimolare la curiosità dei loro lettori nello scoprire questo nuovo mondo.

Il loro sito web sarà online da domenica 9 giugno con tantissimi nuovi contenuti. https://gratis-5121414.webadorsite.com/

