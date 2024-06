All’Aeroporto di Reggio Calabria la presentazione del libro di Fabrizio Egizi sulla storia dell’aviazione in Calabria e Sicilia orientale

StrettoWeb

Il 22 giugno 2024 alle ore 18,00, in una caldissima serata mitigata dall’incantevole scenario dello Stretto di Messina, presso i locali sociali dell’Aero Club dello Stretto, con sede sull’omonimo Aeroporto, alla presenza di un significativo numero di operatori aeroportuali, organi di polizia, rappresentanze del V° Reparto Volo della Polizia di Stato e dei VV.F., dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Righi”, del Consigliere Comunale Gianni Latella, dell’Amministratore Unico della SVI.PRO.RE Michele Rizzo e di un folto numero di Soci e appassionati o simpatizzanti del mondo dell’aria, si è svolta la presentazione del libro “Storia dell’Aviazione nella Sicilia Orientale e in Calabria – Storia, Uomini e Territorio”, autore il Dott. Fabrizio Egizi..

Fatti gli onori di casa dal Presidente dell’Aero Club, Rino Sculco, il quale dopo avere ricordato le origini e la nascita del Sodalizio, presente sull’Aeroporto dal lontano 1949, avviandosi quindi a concludere il suo 75° anno di ininterrotta attività, ha evidenziato che in tale periodo molti sono stati i professionisti formati, piloti e tecnici, oggi letteralmente in giro per il mondo, alcuni comandanti su velivoli commerciali ed altri ufficiali piloti in A.M. Ha concluso spiegando la scelta del luogo per la presentazione – “l’Aeroporto” – ritenuto il più appropriato in considerazione dell’argomento trattato con il libro scritto da Fabrizio Egizi.

Lasciato spazio agli altri intervenuti, Michele Buonsanti, professore presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nella doppia veste di moderatore e relatore, ha fatto una rapida sintesi dalle origini del volo ai nostri giorni e le relative tecnologie che si sono succedute; Enzo Di Chiera, Presidente dell’Associazione “La Memoria Ritrovata” di Caulonia (RC), ha ricordato la figura di Vincenzo Raschellà nato a Caulonia nel 1863 e noto per essere riuscito a staccarsi da terra, per un brevissimo volo con un rudimentale velivolo di sua invenzione, il 25 settembre 1899; quindi, ben quattro anni prima dello storico volo dei fratelli Wright, avvenuto il 17 dicembre 1903. Successivamente il generale A.M. a riposo Domenico Taglieri, reggino puro, ha dato fondo ai suoi ricordi di adolescente narrando dei bombardamenti che nel secondo conflitto mondiale interessarono le zone alte della città e l’operatività del nostro aeroporto nato per motivi bellici nel 1939, e quindi della sua vita di uomo in divisa.

Infine Fabrizio Egizi, giornalista e storiografo ha presentato il suo libro che rientra in un progetto storiografico nato nel 2019, recuperando il passato aeronautico di Calabria e Sicilia, elevandoli a laboratorio aeronautico italiano del Novecento. Pregio dell’opera la ricerca puntuale e documentata di luoghi, eventi bellici ed umani che nel periodo in esame si sono tra di loro fusi unitamente a velivoli di ogni tipo da dirigibili a moderni jet. Regia Aeronautica prima e Aeronautica Militare dopo.

Tutti hanno fatto la loro apparizione tra Sicilia e Calabria, creando le premesse per l’attuale sviluppo economico di entrambe le Regioni, sempre all’insegna di una prospettiva ove puntare e dell’interazione con la società locale. L’opera, come riferito dall’autore in conclusione della bella ed interessante serata trascorsa assieme agli ospiti che hanno dimostrato interesse e tanta curiosità, “nasce dal territorio e ritorna ad esso grazie al prezioso capitale umano calabrese e siciliano che ha collaborato a questo progetto, aiutandomi a ricomporre un mosaico già di per sé straordinario ma scomposto dal tempo e dagli eventi”.

