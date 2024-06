Aerolinee Siciliane, la compagnia aerea regionale avvia le operazioni: primo volo a maggio 2025

StrettoWeb

Aerolinee Siciliane, la prima compagnia aerea ad azionariato diffuso e alta responsabilità sociale, è lieta di annunciare l’avvio delle operazioni di start up, con il primo volo previsto per Maggio 2025. E questo avviene in singolare coincidenza con un altro evento di particolare rilevanza, subito colto dal presidente di Aerolinee Siciliane Giacomo Guasone: “Apprendiamo proprio in queste ore che si sta per concludere l’accordo tra l’ultima erede dell’ex compagnia di bandiera italiana, ITA, con la tedesca Lufthansa. Circostanza che fa diventare la nostra compagnia l’ultima a capitale interamente italiano, circostanza che ci carica di ulteriore responsabilità ed entusiasmo e siamo certi sia di buon auspicio per far si che i colori dell’Italia e della Sicilia ritornino presto a spiegare le ali nell’interesse degli utenti e delle istituzioni”.

La compagnia, fondata sui valori e sulla cultura siciliana, ha recentemente firmato un contratto con primario gruppo advisor, che dopo una rigorosa selezione, ha scelto proprio la start up siciliana per investire in un progetto dalle enormi potenzialità e di grande valenza sociale. La società di advisoring, appartenente ad un gruppo di rilevanza internazionale, ha scelto Aerolinee Siciliane dopo una ricerca durata 3 anni che ha individuato il settore del trasporto aereo passeggeri tra quelli a maggiore crescita ed il management della compagnia siciliana tra i più competenti presenti sul mercato, oltre che garantito dalla innovativa formula dell’azionariato diffuso e dalla gestione partecipativa in stile anglosassone. Questo supporto finanziario sarà fondamentale per il lancio e la crescita della compagnia.

Missione Aziendale e Valori Fondanti

Aerolinee Siciliane nasce con l’obiettivo di produrre reddito e sviluppo nel turismo, nelle attività industriali, logistiche e commerciali, valorizzando il patrimonio culturale siciliano.

La compagnia si impegna a difendere il risparmio e gli investimenti dei suoi azionisti, promuovendo un sistema di capitale diffuso che favorisce la corresponsabilità, la rappresentatività e la partecipazione. La missione aziendale, delineata nell’articolo 2 dello statuto, sottolinea l’importanza di un’imprenditorialità etica e sostenibile.

Aerolinee Siciliane si ispira ai principi fondanti della Regione Siciliana, promuovendo la libertà individuale, l’uguaglianza, la solidarietà, il diritto all’istruzione e alla formazione, nonché lo sviluppo delle arti e della salute. Mettendo al primo posto il diritto insostituibile dal quale dipendono tutti gli altri: quello ad una mobilità sostenibile che tenga conto della insularità della Sicilia, caratteristica che deve essere trasformata da limite ad opportunità. Si impegna a garantire parità di diritti e doveri tra tutti i nostri collaboratori e clienti, senza discriminazioni di genere, religione, credo politico o convinzioni culturali.

Un Progetto di Sviluppo Sostenibile

La compagnia intende rivoluzionare il panorama del trasporto aereo in Sicilia, trasformando l’isola in un hub naturale per il traffico nazionale e internazionale. Con una previsione di mercato di 100 milioni di passeggeri entro il 2035, Aerolinee Siciliane si posiziona come infrastruttura strategica per la competitività, generando occupazione e sviluppo economico a beneficio dell’intera regione.

Piano Operativo e Benefici per la Comunità

Nei primi tre anni di attività, Aerolinee Siciliane prevede la creazione di 400 posti di lavoro diretti e qualificati, oltre a 600 posti nell’indotto. I benefici per la comunità includono tariffe speciali per studenti e over 65, prezzi calmierati per chi si cura fuori dalla Sicilia, e fondi di solidarietà per sostenere giovani studenti provenienti da famiglie bisognose.

L’impegno della società a capitale diffuso e frazionato è rivolto a garantire un servizio di trasporto aereo accessibile e sostenibile per tutti i siciliani.

Firma del Contratto di Advisoring

La società si dice “orgogliosa di annunciare la firma del contratto che condurrà rapidamente al primo finanziamento da 25 milioni di euro grazie all’intervento di operatori finanziari che credono in questa visione e supporteranno il lancio della compagnia. Questo investimento permetterà di consolidare le basi operative e sviluppare un polo di manutenzione, essenziale per garantire efficienza e sicurezza nei voli“.

Conclusione

Aerolinee Siciliane è quindi pronta a decollare, portando con sé i valori, le competenze e la cultura della Sicilia, che deve tornare ad essere la terra dello Stupor Mundi, culla della Civiltà e delle

opportunità, crocevia delle culture e dei commerci tra il mondo avanzato e quello in fase si affermazione, non certo fanalino di coda dell’Europa come in questa difficile fase storica.

Con il supporto dei nostri azionisti e della comunità, siamo determinati a trasformare questa visione in una realtà tangibile, offrendo un servizio di trasporto aereo che contribuisce al progresso economico e sociale della Sicilia.

