Abramo, oltre 1000 lavoratori verso il licenziamento? Domani il sit-in a Catanzaro

Il monito dei sindacati è chiaro: “senza l’applicazione della clausola sociale oltre mille lavoratori calabresi rimarranno senza lavoro”. Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil per richiamare ancora una volta l’attenzione sui lavoratori Tim ha organizzato domani mattina, giovedì 6 giugno, una manifestazione di protesta davanti la sede Tim di località San Cono di Catanzaro.

Alla manifestazione prenderanno parte i lavoratori dell’Abramo Customer Care che partiranno in corteo dalle sedi di Catanzaro, Crotone e Cosenza per arrivare al sit-in di Catanzaro con arrivo previsto intorno alle ore 11. “La vicenda Abramo – aggiungono i sindacati – rischia di diventare una tragedia sociale senza precedenti qualora non si riesca a tutelare i livelli occupazionali.

