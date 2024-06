A Messina la presentazione del volume sulla storia dell’aviazione della Sicilia orientale e in Calabria

StrettoWeb

Sarà presentato lunedì 24 giugno, alle ore 17, nel salone della Bandiere di palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso il volume “Storia dell’aviazione nella Sicilia orientale e in Calabria (storia, uomini e territorio)”, scritto da Fabrizio Egizi, consulente storico aeronautico, con il patrocinio del comune di Messina e di altri nove comuni siciliani.

Più di 100 anni di storia dell’aviazione in Sicilia, grazie ad informazioni, foto e memorie di professionisti del mondo aeronautico nazionale ed internazionale, che hanno permesso di ricomporre un mosaico già di per sé straordinario, ma scomposto dal tempo e dagli eventi.

L’opera si apre con il contributo dato da Messina alla promozione del Servizio Aereo del Regio Esercito, concretizzatosi con l’acquisto di un aeroplano battezzato “Messina”, distintosi nel conflitto italo-turco e nella Prima guerra mondiale. La ricerca rappresenta la seconda parte di un progetto storiografico, nato nel 2019, che ha fatto emergere la Sicilia quale laboratorio aeronautico italiano del Novecento. La ricerca prosegue con la costituzione a Messina del III Raggruppamento Idrovolanti nel 1917 per la protezione delle coste siciliane dalle incursioni dei sottomarini tedeschi e prosegue con la straordinaria storia del Muro d’ascolto di San Placido Calonero’ (1940) e l’Idroscalo di Milazzo fino a luglio del 1943.

L’intero progetto ha interessato il territorio di tutte e nove le province siciliane, consentendo all’autore di recuperare il passato aeronautico della Sicilia, di documentare l’attuale del trasporto aereo regionale civile e militare, oltre ad individuare una prospettiva ove puntare per il futuro.

