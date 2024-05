Vittima del maltempo: 17enne muore colpito da un fulmine

StrettoWeb

Il maltempo continua a mietere vittime, non solo per i danni che provoca ma anche per la pericolosità di alcuni dei fenomeni che lo caratterizzano: è quanto accaduto ieri pomeriggio dove un 17enne è morto colpito da un fulmine. Il terribile episodio è accaduto in provincia di Bari, nei campi di Santeramo del Colle: secondo una prima ricostruzione, il giovane era impegnato nei campi con il padre quando è stato colto da un improvviso temporale. Nel tentativo di cercare riparo. il fulmine è caduto a poca distanza da lui, investendolo.

Il giovane si è accasciato a terra, si è quindi rialzato per un attimo per poi crollare di nuovo: il suo cuore, a causa della scossa elettrice, è andato in arresto cardiocircolatorio. Ad assistere alla tragedia il padre il quale, immediatamente, ha chiamato i soccorsi: l’arrivo dell’ambulanza, però, è risultato vano; il 17enne aveva già smesso di respirare.

