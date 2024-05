Violenta rissa in discoteca: tre giovani feriti nel cosentino

StrettoWeb

Un momento di divertimento che si è trasformato in terrore: è accaduto a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, dove tre ragazzi sono rimasti feriti la notte scorsa poiché coinvolti in una rissa all’interno di uno stabilimento balneare. Sul posto sono accorsi i Carabinieri che hanno subito avviato le indagini per risalire all’identificazione di tutte le persone coinvolte nel violento scontro a seguito del quale tre ragazzi, residenti nella provincia di Salerno, hanno avuto la peggio. I feriti sono stati quindi medicati in ospedale: la prognosi è va tra i 10 e i 30 giorni. Ancora sconosciute le cause che hanno provocato il violento litigio.

