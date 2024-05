Viola-Salerno, Gara-2 Playoff: la presentazione del match e dove vederlo

StrettoWeb

La Myenergy Viola riabbraccia il pubblico amico. Dentro o fuori da brividi. Non si può sbagliare per arrivare a pareggiare i conti nella serie del quarto di finale di Playoff e giocarcela in un vero e proprio spareggio. La formazione neroarancio ha dimostrato, durante tutta la stagione, di non arrendersi, di avere mentalità fisiche, tecniche e psicologiche per rialzarsi, anche di fronte a difficoltà che appaiono insormontabili.

Per la terza volta in stagione, con tre sconfitte subite, la Myenergy affronta Power Basket Salerno, formazione completa, pungente, organizzata e operativa anche in sede di mercato, ingaggiando prima Mei e poi Duranti, pedine che hanno fatto decollare le quotazioni del club di Coach Farabello.

Salerno punta forte sulla tecnica ed efficacia del confermatissimo condottiero Lucas Chaves. Uchenna Ani, ex Avellino, è la rivelazione assoluta per crescita e capacità balistiche. Roster lungo ed impegnativo da affrontare: c’è anche un vecchio pallino del basket mercato neroarancio, il play-guardia Basile, il lungo Misolic, l’ex play della Dierre Marco Manisi.

In casa Reggio Calabria si è lavorato per correggere quel che è andato storto in gara uno, dove la squadra ha giocato punto a punto fino al break finale dei locali. Servirà maggiore precisione e provare a sfatare un tabù contro un team che, fino al momento, tra gara uno di Playoff e gare del Play-In-Gold ha meritato di più. Arbitrano i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi ed Alessandro Lorefice di Ragusa.

Info biglietti Viola-Salerno

I tagliandi della gara sono disponibili online su Vivaticket ( rivenditore ufficiale Bcenters) e domenica 12 maggio dalle ore 16.30 al Botteghino (con la raccomandazione di arrivare per tempo per non rischiare tempi di attesa).

Dove vedere la partita

Come di consueto, StrettoWeb seguirà anche Viola-Salerno con il proprio LIVE testuale in diretta dal PalaCalafiore. La gara verrà trasmessa in diretta condivisa sulla pagina ufficiale Facebook della Viola grazie al Media partner ufficiale del club, Reggioacanestro (Rac) con la telecronaca di Giovanni Mafrici e il commento tecnico di Coach Iliano Sant’Ambrogio. La partita sarà visibile, sempre in diretta, sul canale 87 del Digitale Terrestre dalla Tv Ufficiale del Club Videotouring, in radio sulle frequenze 104.

