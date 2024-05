Viola Reggio Calabria, morta la moglie del compianto Tolotti: il cordoglio del club

StrettoWeb

“Con il cuore colmo di tristezza apprendiamo della scomparsa di Angela, amata moglie di Gustavo Tolotti. Cari Matteo e Gaia vi siamo vicini in questo momento di dolore e sconforto. Condoglianze alle famiglie Tolotti e Rachetta dal Presidente Carmelo Laganà e da tutta la famiglia neroarancio”.

Così in una nota social la Myenergy Viola Reggio Calabria si stringe attorno alla famiglia Tolotti per la morte di Angela, moglie di Gustavo Tolotti, storica bandiera neroarancio prematuramente scomparsa nel luglio 2022. Tolotti è tutt’oggi il recordman di presenze nella storia della società, con quasi 400 presenze spalmate in 13 anni (dall’86 al ’99, con parentesi di un anno alla Virtus Roma nel ’92-’93). E’ stato poi anche vice allenatore nella stagione 2009-2010.

Dopo la scomparsa del compianto ex giocatore della squadra reggina, la famiglia piange un’altra triste dipartita a due anni di distanza. Anche la redazione di StrettoWeb si stringe attorno al dolore dei familiari.

