Vincenzo Plescia saluta il Messina: “grazie per avermi fatto innamorare di questa città”

Vincenzo Plescia saluta il Messina e Messina. L’attaccante, dopo oltre 30 presenze e 5 reti, ringrazia società e città in un post sui social. “Ho voluto aspettare qualche giorno per esprimere al meglio quello che ho provato qui perché non sapevo da dove iniziare. Messina, su di te avevo alte aspettative, ma le hai superate tutte. Fin da subito ho sentito il calore dei tifosi e della città. Mi sono sempre sentito a casa. Non mi sono mai risparmiato, ho sempre dato il massimo per questa maglia. E’ stato un anno intenso, pieno di sacrifici e di difficoltà, di sudore per la nostra squadra. Grazie per avermi fatto innamorare della tua meravigliosa città“, si legge.

“Non so cosa mi riserverà il futuro – continua – ma porterò nel cuore tutto il popolo messinese e l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Ci tengo a ringraziare la società, il mister ed il direttore per aver creduto in me. A Davide, Andrea, dottori, fisioterapisti e tutti quelli che fanno parte di questa famiglia. A tutti i tifosi, in particolare ai NOCS e a quelli che hanno sempre dimostrato di volermi bene anche solo con un messaggio. Alla mia famiglia e alle persone che sono state sempre al mio fianco. Inoltre per ultimi ma non per importanza i miei compagni di squadra con la quale ho vissuto questo incredibile viaggio. Da oggi avrete un tifoso in più. Forza biancoscudati”.

