Villa San Giovanni, il neonato ucciso dopo il parto e un clamoroso giro di prostituzione minorile: arrestata la madre della 13enne | DETTAGLI

Sono sempre più inquietanti i dettagli che emergono dall’inchiesta delle forze dell’ordine sul neonato ritrovato morto domenica mattina sugli scogli di Villa San Giovanni, con il cordone ombelicale ancora attaccato. La madre, come già indicato nei giorni scorsi, è una ragazzina di appena 13 anni ma lo scenario davvero sconvolgente che emerge dall’inchiesta è che la piccola fosse coinvolta in un giro di prostituzione minorile.

Secondo quanto emerge in questi minuti, inoltre, il neonato è stato ucciso successivamente al parto e a Villa San Giovanni è in corso l’arresto della (giovanissima) madre della 13enne: gli inquirenti ipotizzano che abbia ucciso, o contribuito ad uccidere e poi abbandonare, il suo nipotino appena nato occultando il cadavere tra gli scogli, in uno zainetto avvolto da stoffe e plastiche. Sarebbe inoltre questa ragazza, appena 30enne, ad aver spinto la figlia 13enne alla prostituzione.

Ovviamente Villa San Giovanni vive in stato di shock da quattro giorni. Mai nella storia della cittadina si ricorda un episodio analogo, e tutti si interrogano come sia potuto succedere. Come sia possibile che esistano tali sacche di degrado in una realtà che si dice evoluta, civilizzata ed europea.

La 13enne frequenta l’ultimo anno di scuola media e presenta disturbi cognitivi: per questo le è stato affidato l’insegnante di sostegno. C’è molta indignazione nell’ambiente scolastico in quanto questo episodio smaschera le ipocrisie di una società attenta solo alla forma, e non alla sostanza: si fanno fiumi di parole sul tema dell’inclusione e poi tutti sono rimasti indifferenti ad uno scenario così tragico, fino al drammatico epilogo di un neonato ammazzato e abbandonato in riva al mare.

La 13enne fino al 21-22 maggio ha frequentato la scuola regolarmente, quindi tutti sapevano che fosse incinta. La scuola, laddove manca la famiglia, dovrebbe essere la prima istituzione educativa e formativa: ecco perchè quanto accaduto sta imbarazzando anche dirigenti scolastici e insegnanti, già sentiti dagli inquirenti.

Intanto verrà effettuato anche l’esame del Dna sul corpo del neonato, con l’obiettivo di risalire all’uomo che ha messo incinta la 13enne: con ogni probabilità si tratta di uno straniero, visti i lineamenti e la carnagione del piccolo, ma identificarlo è fondamentale per ricostruire quanto sia vasto e diffuso questo giro di prostituzione minorile in riva allo Stretto. Le indagini sono soltanto appena iniziate.

