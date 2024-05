Vibonese-Fenice, quanti tifosi amaranto? Il dato dei biglietti e le info per raggiungere lo stadio

StrettoWeb

Tutto pronto domenica per la semifinale playoff tra Vibonese e Fenice Amaranto, una delle due in programma nel girone I di Serie D e che vedrà sfidarsi terza e quarta del campionato. Da regolamento, il pari premierebbe la squadra di casa, ma solo dopo gli eventuali tempi supplementari. Per la compagine di Trocini, dunque, obbligo vittoria.

I canali social del club dello Stretto hanno comunicato che, per ora, sono circa 500 i tifosi amaranto che hanno acquistato i biglietti per il “Luigi Razza”. Tifosi che dovranno seguire le seguenti indicazioni, quelle comunicate ufficialmente dalla società. “A margine della riunione tecnico-organizzativa in Questura, si informano i tifosi ospiti che, per raggiungere il ‘Razza’ di Vibo Valentia, pullman organizzati ed autovetture provenienti da Reggio Calabria e/o riconducibili ai supporters amaranto dovranno essere parcheggiati, fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’interno del parcheggio ‘Scuola Allievi Agenti di Polizia’ in via Sant’Aloe. A seguire personale addetto indirizzerà i mezzi in altre aree individuate”.

