Vibonese-Fenice, striscione dei tifosi della Reggina: “marchio e nome priorità, tempo scaduto”

Nuovo striscione dei tifosi della Reggina per quanto riguarda marchio e nome, a qualche giorno dalle ultime novità. “Il marchio e il nome sono le priorità per chi vuole restare qua. Tempo scaduto. La nostra storia, orgoglio e vanto per la città. Il nostro tifo per la nostra identità”. E’ il testo che campeggia nel settore ospiti occupato dai supporters amaranto, presenti in diverse centinaia al “Luigi Razza” di Vibo Valentia per Vibonese-Fenice Amaranto.

La gara, ricordiamolo, riguarda una delle due semifinali playoff del girone I di Serie D. Fenice costretta a vincere, il pari dopo i 120 minuti premierebbe i rossoblu per la migliore posizione in classifica. In finale ci sarà la vincente di Siracusa-Acireale.

