Vibonese-Fenice, aperta la prevendita: INFO e PREZZI del match playoff di Serie D

Domenica 12 maggio, Vibonese e Fenice Amaranto in campo per una delle due semifinali playoff del girone I di Serie D. Si gioca in gara secca. In caso di parità ai tempi regolamentari, si andrà a oltranza coi supplementari. Se la parità dovesse persistere anche dopo i 120 minuti, a passare in finale sarà la squadra di Buscé. Proprio il club di Caffo ha annunciato l’apertura della prevendita.

La Fenice invece rende noto che è già attiva la vendita dei biglietti online sul circuito GO2 (www.go2.it) e nei punti vendita autorizzati. Sul territorio di Reggio Calabria, punto vendita autorizzato BCenters sito in Via Sbarre Centrali, 260/b, aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Costo biglietti settore ospiti

€ 10 più prevendita

€ 10 più prevendita al botteghino allo stadio il giorno della gara dalle ore 10.00 alle 15.45

Prezzi negli altri settori

Tribuna vip €20.00

Tribuna centrale € 15.00

Tribuna laterale € 10.00

Gratis Under 14

