Viabilità a Cosenza, parte lo smantellamento della rotatoria di Viale Repubblica

Partiranno martedì prossimo, 14 maggio, le attività propedeutiche allo smantellamento della rotatoria di viale della Repubblica, con particolare riferimento all’ apposizione della nuova segnaletica orizzontale e verticale attraverso cui sarà avviata una corposa modifica della viabilità cittadina. La decisione è stata assunta questa mattina nel corso della riunione operativa svoltasi a Palazzo dei Bruzi e presieduta dal sindaco Franz Caruso con gli assessori alla viabilità ed alla

manutenzione, Damiano Covelli e Francesco De Cicco.

“Diamo di fatto seguito ed attuazione alla delibera che modifica la viabilità cittadina, partendo da una parte strategica della città che è appunto viale della Repubblica e dalla rimozione dell’odiosa rotatoria”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso a margine dell’incontro con gli assessori

Covelli e De Cicco in cui sono state discusse e decise le attività più urgenti da porre in essere.

“La rivisitazione della viabilità cittadina – prosegue Caruso – volta a garantire un transito veicolare più snello e sicuro, attento all’impatto ambientale ed in conformità al codice della strada, era tra le priorità del mio programma amministrativo che sto portando avanti con determinazione, nel pieno rispetto degli impegni assunti con i miei concittadini. Dopo il ritorno di via Roma alla sua originaria conformazione a scorrimento veicolare, le modifiche approvate in Giunta lo scorso 11 aprile danno seguito alla rivisitazione della viabilità cittadina, indirizzata da una visione generale ben precisa”.

“L’obiettivo è quello di attuare un assetto viabilistico che dovrà innalzare la qualità della vita dei cittadini in considerazione anche dell’accresciuta attrattività di Cosenza con conseguente aumento dei flussi veicolari dall’intera area urbana ed extraurbana. Rendere più fruibile lo scorrimento del traffico veicolare – conclude il sindaco Franz Caruso – significa anche riqualificare, valorizzandolo, il ruolo commerciale, culturale, turistico e produttivo del centro cittadino indispensabile per la crescita economica e sociale dell’intero tessuto urbano”.

“L’idea generale è quella di dar vita ad un marketing territoriale destinato ad un consapevole e condiviso sviluppo socio-economico, puntando ad elevare in maniera diffusa il benessere e la qualità della vita dei cittadini, salvaguardando e tutelando l’ambiente, e valorizzando la storia e la cultura della nostra città che sta tornando a ricoprire un ruolo di primo piano nel panorama regionale e nell’intero Mezzogiorno del Paese”.

