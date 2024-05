Venetico: successo per il DogDay2024 organizzato da Hermes Milazzo Onlus

StrettoWeb

Si è svolto domenica 19 maggio a Venetico il DogDay 2024, evento organizzato da Hermes Milazzo Onlus (Presidente Dott.ssa Felicia Manicastri) con il patrocinio del Comune di Venetico e la preziosa collaborazione della Guardia Costiera, dell’A.C.S. di Palermo, l’Ass. Rivivere a Colori di Saponara, l’istruttore cinofilo Giuseppe Cusumano, dell’Ass. Helen Keller, dell’ENPA e del Dott.Anthony Lizio, delle unità cinofile della Guardia di Finanza e dei Carabinieri e con il supporto della Fondazione Crimi. La giornata, presentata da Giovanni Remigare, ha avuto il via con una simulazione di salvataggio in mare da parte della Guardia Costiera in squadra con A.C.S., dimostrazioni utili a far capire il prezioso operato, delle forze impiegata, per la sicurezza in mare. Al termine delle simulazioni è stato ricordato e salutato il sottufficiale “eroe” Aurelio Visalli morto salvando la vita di un adolescente nelle acque di Milazzo.

La manifestazione è proseguita in villa comunale dove, dopo i saluti dell’amministrazione comunale con l’assessore Salvatore Mezzatesta, hanno avuto seguito diverse dimostrazioni da parte di associazioni che operano nel sociale per aiutare diversamente abili e non vedenti, dimostrazioni anche da parte delle unità cinofile delle forza dell’ordine (Carabinieri e Guardia di Finanza) sempre attive per contrastare la criminalità. Durante la giornata c’è stata anche l’occasione di poter vedere da vicino il lavoro da parte di addestratori ed educatori cinofili, tra questi due ospiti d’eccezione Christine Feichtinger e Luca Zamparini, straordinari professionisti che giornalmente dedicano la loro vita all’educazione dei nostri amici a quattro zampe e permettere loro di poter essere d’aiuto nella quotidianità di chi ha delle difficoltà motorie o altre problematiche nello svolgimento delle attività di tutti i giorni.

Ma oltre all’insegnamento e all’addestramento c’è stato spazio anche per il divertimento con la simpatia dell’artista Unnico e della sua amichetta Yaya capaci di far divertire tutta la platea con diversi numeri che hanno coinvolto il numeroso pubblico presente. Ma come già detto i veri protagonisti sono stati i cani e a tal proposito è stata realizzata una sfilata amatoriale che ha visto oltre 50 partecipanti per un altro momento di grande divertimento.

Consegnati premi e riconoscimenti per tutti i presenti, tra questi anche le mascotte dell’evento: Ares, Willy e Camilla, premiato anche Otto il Labrador che guida da anni la squadra di cani di salvataggio dell’ACS. La serata si è conclusa con la consegna dei diplomi e delle borse di studio (concorso “di te…mi Fido!”) agli alunni dell’Istituto Comprensivo “S.D’Arrigo” di Venetico.

