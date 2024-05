Vannacci e la corsa alle Europee: anche Lamezia Terme al suo fianco

StrettoWeb

“L’Associazione Cantiere Laboratorio si schiera a fianco del Generale Roberto Vannacci candidato – come indipendente – nelle liste elettorali della Lega per Salvini Premier alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno p.v. in quanto reputa che le idee, le proposte e le battaglie a difesa della sacralità della Vita, della Famiglia naturale, della Patria, del patrimonio storico e culturale della nostra tradizione nonché della nostra sovranità nazionale, valori incarnati e strenuamente portati

avanti dal Generale, vanno difesi non solo tra la gente, nelle librerie e nelle piazze, ma anche e soprattutto all’interno delle istituzioni parlamentari dove leggi inerenti queste materie vengono promulgate”.

“Ancora una volta la scelta di presentarsi come candidato indipendente racconta la

storia e la personalità cristalline, autonome ed operose di un Fedele Servitore dello

Stato e delle Istituzioni. In uno scenario inquietante come quello attuale dove i massimi rappresentanti delle Istituzioni Europee e della NATO – dichiara il presidente di Cantiere Laboratorio Vittorio Gigliotti – hanno abbandonato l’equilibrio e la razionalità, che dovrebbero caratterizzare il loro ruolo, con un misto tra servilismo e follia, stanno spingendo l’Europa verso ulteriori scenari di guerra con conseguenze apocalittiche anche per il nostro Paese è più che mai necessaria la presenza, l’autorevolezza la competenza e il coraggio del Generale Vannacci nel Parlamento Europeo”.

“Pertanto Cantiere Laboratorio invita tutti coloro che disgustati dai

‘politicanti’ senza principi e senza valori, che puntualmente hanno tradito le

aspettative del popolo italiano, a sostenere con una valanga di voti una delle poche

voci libere, controcorrente e contro la dittatura del pensiero unico del nostro Paese,

Roberto Vannacci”.

