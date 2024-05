Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer, storico leader del Partito Comunista

StrettoWeb

“Nei quarant’anni dalla morte di papà la sua tomba è sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto. Nell’ultimo mese la tomba è stata per due volte vandalizzata da qualcuno (una o più persone): vasi distrutti, fiori buttati e aiuole calpestate. Un atto vigliacco e ignobile”, è quanto denuncia la figlia dello storico leader del Partito Comunista, Bianca Berlinguer.

Schlein: “vigliacchi”

“La tomba di Enrico Berlinguer è stata nuovamente vandalizzata. E’ un gesto vigliacco e ignobile. Ma che ci motiva ancora di più a portarne avanti la memoria, a 40 anni dalla sua scomparsa”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

