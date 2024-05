Vaccarizzo Albanese, rottura condotta: disagi per la cittadinanza

StrettoWeb

“A causa della rottura di un tubo dell’acquedotto, verificatasi su via Scanderbeg, nella giornata di oggi, giovedì 23 maggio, potrebbe mancare o essere di portata inferiore l’acqua nell’intero centro abitato. Sono già in corso i lavori di ripristino”. È quanto fa sapere l’ufficio servizio tecnico-manutentivo sottolineando che sono escluse dal disservizio le utenze servite dall’acquedotto di località Croce Maurizio. L’amminsitrazione Comunale di Vaccarizzo Albanese si scusa per il disagio.

