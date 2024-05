Unical, Vincenzo Pezzi è il nuovo direttore del dipartimento di Farmacia

StrettoWeb

Il professore Vincenzo Pezzi è il nuovo direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione (DFSSN) dell’Università della Calabria. Gli aventi diritto erano 98 e l’affluenza al voto è stata del 100 per cento. Pezzi ha ottenuto 96 preferenze (97,9%) sui 98 voti validi espressi (lo scrutinio ha registrato 2 schede bianche). Le operazioni di voto si sono svolte interamente in modalità telematica sulla piattaforma Eligo.

Si è trattato di un turno di elezioni suppletive, indetto ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto d’Ateneo per ottenere l’allineamento della durata dei mandati direttoriali (per i dipartimenti in scadenza entro il 1° novembre 2024) a quella dei mandati senatoriali. Per questo motivo Vincenzo Pezzi – che subentra alla guida del dipartimento dopo il triennio di direzione della professoressa Maria Luisa Panno – resterà in carica fino al 31 ottobre 2025.

Vincenzo Pezzi è professore ordinario di Biologia cellulare ed applicata, dal 2020 è membro del consiglio di amministrazione dell’Università della Calabria ed è stato senatore accademico. È stato membro eletto del comitato direttivo dell’Associazione Italiana di Biologia e Genetica generale e molecolare (AIBG) e commissario per l’abilitazione scientifica nazionale per i professori di I e II fascia – SC 05/F1 – Biologia applicata.

Autore di 120 pubblicazioni scientifiche, è coordinatore di numerosi progetti di ricerca nel campo dei meccanismi cellulari alla base dell’insorgenza e progressione dei tumori endocrini. Fa parte del comitato editoriale di numerose riviste scientifiche in campo biomedico ed è titolare del corso di Biologia cellulare nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia (Tecnologie digitali).

