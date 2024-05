L’Unical riconferma il Prof. Gianluigi Greco alla guida del Dipartimento di Matematica e Informatica

StrettoWeb

Il professore Gianluigi Greco è stato riconfermato alla guida del dipartimento di Matematica e Informatica (Demacs) dell’Università della Calabria. L’affluenza al voto è stata pari al 100 per cento degli aventi diritto (75) ed il direttore uscente ha ottenuto 73 preferenze. Le operazioni di voto si sono svolte interamente in modalità telematica sulla piattaforma Eligo.

Si è trattato di un turno di elezioni suppletive, indetto ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto d’Ateneo per ottenere l’allineamento della durata dei mandati direttoriali (per i dipartimenti in scadenza entro il 1° novembre 2024) a quella dei mandati senatoriali. Per questo motivo Gianluigi Greco resterà in carica fino al 31 ottobre 2025. Gianluigi Greco è professore ordinario di Informatica. Dal 2018 è direttore del dipartimento di Matematica e informatica dell’Università della Calabria.

Da gennaio 2022 è Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA) e, dal 2023, coordina la task force del Governo per l’intelligenza Artificiale. È inoltre membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale (SIpEIA). Con all’attivo oltre 200 pubblicazioni scientifiche nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti scientifici, tra cui l’AAIA Fellowship (2022), l’EurAI Fellowship (2020), l’IJCAI Distinguished Paper Award (2018), il Kurt Gödel Fellowship Award (2014), il Marco Somalvico Award (2009) e l’IJCAI-JAIR Best Paper Award (2008). È membro del comitato editoriale di numerose riviste di informatica e, in particolare, è Associate Editor della rivista Artificial Intelligence Journal.

