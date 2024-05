L’Unical inaugura il nuovo servizio di Counseling Piscologico

StrettoWeb

E’ stata inaugurata, questa mattina all’Unical, la sede del Servizio di Counseling Piscologico di Ateneo, un luogo di ascolto accogliente e sicuro, ubicato presso il cubo 9 (edificio 7-11B), a disposizione degli studenti per affrontare disagio, stress e preoccupazioni personali che possono manifestarsi durante il proprio percorso universitario. Al taglio del nastro della sede, collocata nel cuore del campus, hanno preso parte il rettore Nicola Leone e la delegata al Counseling Angela Costabile.

Un servizio, quello del counseling psicologico, che rientra in tutta una serie di iniziative pensate opportunamente per lo studente ed il suo benessere, e che riveste grande importanza per un’università residenziale come l’Unical. L’Università della Calabria ha potenziato, per questo motivo, il team di esperti per rispondere alle crescenti richieste di assistenza degli studenti: sono cinque gli psicoterapeuti in equipe, supportati da un’unità di personale tecnico-amministrativo e da due docenti dell’ateneo.

I contatti del Servizioe le istruzioni per prenotare un incontro sono qui disponibili: https://bit.ly/3WD8kJS

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.