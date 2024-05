L’Unical celebra i 50 anni del Corso di Laurea in Matematica

StrettoWeb

Nel lontano anno accademico 1973/1974 muoveva i primi passi all’Unical il Corso di Laurea in Matematica. L’anno accademico 2023/2024 marca, dunque, la soglia dei primi cinquant’anni della storia di questo Corso, una storia che ha idealmente contribuito a ricongiungere la Calabria – terra di Pitagora e della sua Scuola – alla proprie radici, interpretandole in una chiave di sviluppo culturale e sociale proiettata verso il futuro.

Per questa importante ricorrenza, il Dipartimento di Matematica e Informatica ha organizzato una giornata di celebrazione, giorno 30 maggio a partire dalle ore 10:00 presso la sala University Club. Sarà l’occasione per discutere dell’impatto che il Corso di Laurea ha avuto sul territorio, portando in evidenza le testimonianze delle prime laureate e dei primi laureati e, in una simbolica staffetta, premiando alcune giovani studentesse e studenti di scuole secondarie che si sono distinti in una competizione matematica organizzata dal Dipartimento.

L’evento sarà impreziosito dalla Lectio Magistralis del prof. Luigi Ambrosio, Direttore della Scuola Normale di Pisa e matematico tra i più apprezzati in Italia e nel mondo, riconosciuto non solo per i suoi importanti risultati scientifici ma anche per aver saputo formare una generazione di eccellenti matematici, tra tutti Alessio Figalli vincitore della medaglia Fields.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.