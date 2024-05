Unical, Antoniozzi (FdI) spinge per una sede dislocata nel centro di Cosenza

StrettoWeb

“Chiedo a tutte le forze politiche, anche in relazione alla concreta possibilità di arrivare alla città unica, di lavorare insieme per discutere con l’Unical della possibilità di dislocare una facoltà universitaria nel centro storico di Cosenza“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Apprezzo che già alcuni studenti di infermieristica stiano per spostarsi nella città vecchia – aggiunge Antoniozzi – ma penso che sarebbe importante poter avere una vera e propria facoltà con un’università diffusa e utilizzando tanti palazzi storici di pregio. A prescindere dalle posizioni sulla città unica – prosegue Antoniozzi – permane la necessità di valorizzare un luogo di per sé bellissimo e contemporaneamente di favorire un riequilibrio dello sviluppo a sud dell’area urbana, integrandolo in un’ottica di città policentrica”.

“Il mio appello è scevro da finalità elettoralistiche e punta a coinvolgere in questo dibattito tutti i partiti, le forze sociali e le associazioni. C’è una necessità oggettiva – conclude Antoniozzi – e c’è una possibilità che di fatto realizzerebbe l’unicità del territorio e di una vasta area che comprende tantissimi comuni”.

