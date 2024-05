Gli ultrà prima dell’asta: “senza Reggina non ci saremo”. E annunciano una manifestazione

StrettoWeb

Gli ultrà della Reggina tornano ad esprimersi pubblicamente, a qualche giorno dall’asta per il marchio, che si terrà il 29 maggio alle ore 12 presso il Tribunale di Reggio Calabria al Ce.Dir. “Marchio, storia, identità e appartenenza. Reggio Calabria pretende rispetto! La stagione calcistica è finita, non le nostre iniziative riguardanti il marchio, la storia. Siamo partiti in questo campionato con un’idea chiara: esserci per far capire che Reggio e la Reggina viaggiano di pari passo. Un anno! Era quello il tempo concesso, senza giri di parole, senza alibi, con un’unica certezza: senza la Reggina noi non ci saremo. Il tempo delle chiacchiere è finito. Sappiamo di doverci scontrare anche con la superficialità di chi sostiene l’inutilità di riprendere il marchio: per molti l’importante è solo che si chiami Reggina, ma non è così!”, scrivono.

Una delegazione di tifosi sarà al Ce.Dir

“Il marchio è tradizione, appartenenza, attaccamento e rispetto per la storia, per il passato e per quel che sarà il futuro. Il 29 maggio è vicino e quel giorno noi ci saremo ‘a modo nostro’: una nostra delegazione sarà presente al Cedir, luogo dove si svolgerà l’eventuale asta, a vigilare. Ci batteremo per il bene comune, perché la Reggina è della città, della gente”, si legge ancora.

“La Reggina è la nostra fede e saremo pronti a tutto. Chi si presenterà per l’acquisizione del marchio dovrà avere le idee chiare su cosa farne. Non permetteremo a nessuno di giocare con la nostra passione. Non vogliamo affaristi di passaggio, non vogliamo approfittatori né sciacalli, vogliamo persone che ci permettano di intraprendere un percorso a lungo termine e che mettano al primo posto il rispetto per la nostra storia. Non ci interessano le vostre battaglie politiche: giù le mani dalla Reggina!”, continua il messaggio.

Manifestazione in piazza

“La pazienza di questa tifoseria è arrivata al limite, non sarà più possibile vivere un’altra estate fatta di teatrini e teatranti. La Reggina è una cosa seria e chi avrà l’onore di rappresentarla e rispetterà i nostri valori avrà il nostro sostegno. Chi tifa Reggina ci sarà Mercoledì 29 maggio in Piazza Duomo alle 18:30. Diamo appuntamento a tutti i tifosi che hanno veramente a cuore le sorti della Reggina che è nostra e lo sarà per sempre. Scendiamo in piazza per manifestare con un solo grido: orgogliosi di essere reggini… con una fede soltanto!”, chiudono i tifosi annunciando la manifestazione per il pomeriggio.

