Uil rilancia la Vertenza Calabria con una nuova campagna di sensibilizzazione

StrettoWeb

“La Uil Calabria è pronta a rilanciare con determinazione la Vertenza Calabria, una battaglia che il nostro Segretario generale, Pierpaolo Bombardieri, ha più volte richiamato come urgente e necessaria. Dal 2021, quando abbiamo mobilitato l’opinione pubblica nella piazza di Siderno insieme ai vertici delle Organizzazioni sindacali confederali, le questioni critiche del nostro territori sono rimaste al centro della nostra agenda”. Lo dichiara Mariaelena Senese, Segretario generale UIL Calabria.

“Per rinnovare l’attenzione su questi temi cruciali, abbiamo deciso di avviare una serie di riunioni itineranti di segreteria. L’obiettivo è riaccendere i riflettori sui ritardi e le esigenze più pressanti della Calabria, ascoltando direttamente i nostri concittadini e le nostre concittadine. La nostra iniziativa prenderà il via affrontando la questione infrastrutturale, un problema cronico per la nostra regione. Partiremo a bordo di uno dei tanti treni regionali che servono i pendolari

lungo la tratta ferrata jonica”.

“Questo viaggio simbolico partirà da Reggio Calabria, su doppio binario e con rete elettrificata, per poi proseguire su corsia unica e senza elettrificazione da Melito

Porto Salvo verso Catanzaro Lido. Durante il viaggio, ascolteremo i pendolari, raccogliendo le loro opinioni sullo stato delle infrastrutture e le proposte di correttivi necessari. Questa iniziativa sarà replicata in altre aree, per coprire tutte le tematiche che alimentano la Vertenza Calabria, ampliandosi ai settori di competenza dei componenti della segreteria e delle categorie sindacali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.