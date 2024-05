La Uil Calabria visita lo stabilimento di Mangiatorella

StrettoWeb

Mariaelena Senese, Segretario Generale della UIL Calabria, ha effettuato una visita presso lo stabilimento della Mangiatorella di Stilo, un’importante realtà imprenditoriale del territorio. Durante la visita, la Senese ha potuto constatare di persona la dinamicità e l’efficienza con cui l’azienda opera, nonostante le numerose difficoltà legate al contesto infrastrutturale in cui si trova ad operare.

“La Mangiatorella rappresenta un esempio di eccellenza produttiva e gestionale nella nostra regione. È fondamentale supportare aziende come questa, che non solo contribuiscono all’economia locale, ma offrono anche opportunità lavorative importanti per il territorio”, ha dichiarato Mariaelena Senese. “Tuttavia, non possiamo ignorare le gravi problematiche infrastrutturali che ostacolano il pieno sviluppo delle attività imprenditoriali in Calabria”.

Una delle principali criticità segnalate dalla Senese riguarda lo stato pessimo della strada provinciale che da Monasterace Marina porta allo stabilimento della Mangiatorella. “Stiamo parlando di una ex Strada statale, lunga circa 90 chilometri che unisce il territorio della Locride a quello dell’Angitola, che è stata acquisita al patrimonio della Città metropolitana dall’Anas per i 25 chilometri ricadenti nel territorio della provincia di Reggio Calabria. In questo caso, per quanto abbiamo potuto apprendere, il confine territoriale traccia anche una sorta di confine infrastrutturale e civile”.

“Questa arteria stradale è in condizioni inaccettabili, rendendo difficoltosi i trasporti, mettendo a rischio non solo la continuità operativa dell’azienda ma anche l’incolumità di chi la debba percorrere”, ha sottolineato il Segretario Generale della Uil Calabria.

Mariaelena Senese ha accolto con favore la notizia dell’imminente avvio dei lavori di rifacimento della strada, ma ha anche ribadito la necessità di tempi di intervento rapidi. “È cruciale che questi lavori siano portati a compimento in brevissimo tempo. Un ritardo nella loro realizzazione potrebbe mettere in seria crisi la Mangiatorella e, di conseguenza, compromettere il futuro lavorativo di molte persone che vi operano”, ha concluso.

La Uil Calabria continuerà a monitorare da vicino la situazione, collaborando con le istituzioni locali per assicurare che le opere infrastrutturali vengano eseguite nei tempi previsti, garantendo così un adeguato supporto alle realtà produttive del nostro territorio e tutelando i diritti dei lavoratori.

