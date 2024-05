Truffa a Cariati: si finge carabiniere e ruba 41mila euro ad un pensionato

StrettoWeb

Ancora una truffa ai danni dei cittadini più fragili e soli: l’ultima triste vicenda è accaduta a Cariati, in provincia di Cosenza, dove un pensionato è stato derubato di gran parte dei risparmi accumulati con sacrificio nella vita. Fa di nuovo centro l’escamotage del “finto carabiniere”: il truffatore, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, ha contattato l’anziano informandolo di un presunto tentativo di violazione del proprio conto corrente.

L’uomo, messo subito in allarme, si è fidato del presunto maresciallo poiché, grazie alla tecnica di “spoofing”, il numero che appariva corrispondeva a quello della caserma dei carabinieri di Cariati. Il falso maresciallo ha quindi proceduto con una serie di telefonate insistenti in cui avvertiva il pover’uomo che ignoti stavano cercando di sottrarre denaro dal suo conto corrente, facendo leva anche su alcuni dettagli bancari che, purtroppo, hanno fatto cadere in trappola la vittima.

L’uomo, pertanto, si è fidato del “finto” maresciallo e gli ha comunicato tutte le informazioni e i dati relativi al suo conto corrente bancario. Una truffa abilissima poiché il telefono di casa del pensionato era stato schermato impedendogli di chiamare altre persone. Solo recandosi personalmente in Caserma ha capito che era stato truffato: nel giro di 48 ore, i ladri hanno svuotato il conto corrente del truffato sottraendogli oltre 40mila euro. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

