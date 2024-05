Truffa anziani nel cosentino: arrestato un 55enne napoletano

StrettoWeb

Un’altra truffa anziani terminata con il ripristino della legalità: i Carabinieri di Cassano all’Ionio, in sinergia con la Compagnia di Napoli-Stella, hanno tratto in arresto P.P, di 55 anni, responsabile di truffa in danno di una 82enne di Cassano. Il brutto episodio risale al 6 marzo scorso quando l’anziana ha ricevuto una telefonata da uno sconosciuto il quale, spacciandosi per avvocato, le riferiva che il figlio era stato arrestato e servivano contanti per il rilascio.

Poco dopo a casa della signora si è presentato il 55enne facendosi consegnare la somma di 300 euro ed una serie di oggetti preziosi e in oro per un valore di circa 1.500 euro. L’attività investigativa intrapresa dai militari operanti, coordinati dai magistrati della Procura di Castrovillari, ha consentito di ricostruire l’accaduto. Il responsabile è stato quindi arrestato ed ora è detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.