Tropea protagonista della nuova puntata di “Linea Verde Life”

StrettoWeb

La destinazione turistico esperienziale di Tropea sarà protagonista sabato 25 maggio della trasmissione Linea Verde Life, il seguitissimo format di Rai 1 che racconta l’Italia del cambiamento, della ricerca e dell’innovazione in nome della sostenibilità urbana e del rispetto del territorio, puntando i riflettori sulla provincia italiana, virtuosa e identitaria.

“È di ieri – informa Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per la costante attenzione che viene destinata al Principato tanto dai media nazionali che da quelli internazionali – l’ultimo servizio pubblicato dal quotidiano britannico The Sunday Telegraph che titola così: The seaside village of villages that italian keep secret. Il Borgo dei Borghi che gli italiani tengono segreto. La puntata di Linea Verde non parlerà di politiche ambientali così come era stato concordato con la redazione del programma, ma si focalizzerà sul patrimonio della destinazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.