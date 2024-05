A Tropea la Bandiera Blu sventola sull’Antico Sedile dei Nobili

StrettoWeb

Ritirata in occasione della cerimonia ufficiale di consegna dell’ambito riconoscimento ottenuto per il quinto anno consecutivo dalla Città di Tropea, la Bandiera Blu 2024 è stata esposta all’Antico Sedile dei Nobili, nella centrale piazza Ercole. Così è stato deciso dalla Commissione prefettizia che aveva partecipato all’evento ospitato a Roma nella Sala Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR con il Commissario Antonio Calenda e che ha ritenuto opportuno posizionare in un luogo simbolo e strategico della Città il prestigioso drappo.

L’Organo commissariale coglie l’occasione per sottolineare come non soltanto il raggiungimento, ma soprattutto il mantenimento del prestigioso traguardo e riconoscimento internazionale richieda una adesione, una partecipazione, una condivisione ed un’animazione convita e quotidiana di tutta la comunità residente, di tutti gli attori sociali, culturali, turistici ed economici e degli ospiti che la destinazione continuerà ad accogliere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

La collaborazione di tutti resta preziosa per fa sì che questo simbolo di qualità diventi sempre di più uno stile di vita ispirato alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e del turismo responsabile.

