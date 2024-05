Tragedia nel vibonese: muore per le esalazioni tossiche mentre pulisce una cisterna

StrettoWeb

Tragedia in provincia di Vibo Valentia, nel comune di Filadelfia: nella serata di ieri un uomo di 61 anni, Francesco Serratore, è morto a seguito dell’inalazione di fumi tossici sprigionati da una cisterna. Secondo una prima ricostruzione, il signor Francesco era impegnato a pulire la cisterna con dei solventi nelle campagne vibonesi.

Il 61enne si sarebbe quindi sporto per controllare la situazione e, in quel momento, sarebbe stato investito dai fumi pericolosi tanto da avvelenarlo sul posto. L’uomo, ormai senza vita, è stato rivenuto dal cognato che ha dato l’allarme: sul posto presente il 118 che altro non ha potuto fare che constatare il decesso, e le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.