Tragedia sfiorata a Corigliano-Rossano: giovane extracomunitario tenta di accoltellare un poliziotto

StrettoWeb

Una rissa che ha sfiorato la tragedia: è quanto accaduto poche ore fa a Corigliano-Rossano, in contrada Insiti, dove un ragazzo di nazionalità rumena ha tentato di accoltellare un Poliziotto. L’agente in questione era impegnato in attività di controllo del territorio con la sua pattuglia quando, imbattutosi nel giovane visibilmente ubriaco, ha tentato di fermare la condotta molesta.

Il ragazzo però, ha risposto all’intervento della Polizia estraendo un coltello a serramanico e tentando di colpire uno degli agenti. Quest’ultimo, ha miracolosamente schivato il colpo ed ha ricorso all’uso del Taser per fermarlo, ma l’aggressore ha comunque continuato a scagliarsi contro le forze dell’ordine. Infine, l’ira è stata sedata ed il giovane disarmato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.