Tindari, al Teatro l’evento “Scommetti sul tuo Futuro”

StrettoWeb

Cresce l’attesa per l’evento “Scommetti sul tuo futuro” in programma mercoledì 22 maggio al Teatro Tindari e organizzato da Banca della Speranza con la collaborazione della Regione Sicilia. La giornata dedicata alla legalità, vedrà tra i momenti più importanti, l’incontro con Pietro Grasso per ricordare Falcone e Borsellino.

Questo il programma della giornata:

Ore 10,00 circa 1000 studenti provenienti da diversi Istituti della Provincia si riuniranno presso il Teatro Greco di Tindari, dove avranno l’opportunità di incontrare il Presidente Pietro Grasso.

Ore 12,30 premiazione dei lavori eseguiti dai ragazzi e assegnazione del premio di 1000 euro all’Istituto vincitore.

Ore 13,30 pausa pranzo e visita di Tindari, scavi archeologici e Santuario.

Ore 17,00 spettacolo “Anime” scritto da Antonella Morreale, dedicato alla memoria di Graziella Campagna, del Generale Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Giuseppe Di Matteo e don Pino Puglisi.

Ore 18,20 Esibizione della Corale dell’Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Patti. Seguirà la premiazione della Corale in quanto vincitrice del Sanremo GEF.

Ore 21,00 andrà in scena lo spettacolo “Barbablù scritto da Costanza DiQuatteo”, con Mario Incudine, diretto da Moni Ovada e musiche di Antonio Vasta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.