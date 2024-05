Terremoto, paura in Calabria: “nessun danno, fenomeno monitorato”

StrettoWeb

“Dopo la nuova scossa di terremoto di oggi, mercoledì 29 maggio, con epicentro a Cirò (Crotone), di magnitudo 4, identica a quella dello scorso venerdì, il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha subito avviato la consueta ricognizione con i Comuni interessati, provvedendo ad attivare alcune Organizzazioni di volontariato a supporto dei Centri operativi comunali aperti dai sindaci“. È quanto si legge in una nota della Protezione Civile della Regione Calabria. “Anche in questa circostanza, al momento, non sono stati segnalati danni a persone o cose, sebbene la popolazione abbia avvertito il sisma che ha ovviamente destato preoccupazione nei cittadini.

“Il fenomeno di oggi, che si inserisce nella sequenza sismica che sta interessando l’area del crotonese negli ultimi giorni, è costantemente monitorato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dal laboratorio di sismologia della Università della Calabria al fine di fornire le opportune informazioni alle diverse autorità competenti. Per ulteriori informazioni sui comportamenti da adottare in occasione di un terremoto, si può consultare la pagina Facebook della Protezione Civile Calabria e il sito www.iononrischio.protezionecivile.it”, conclude la nota.

