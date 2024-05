Ancora tensione manifestanti-Polizia, volevano andare dal Papa: 3 feriti, di cui 2 poliziotti

StrettoWeb

Ancora tensione in Italia, in occasione di un altro corteo, quello che ha visto la partecipazione di giovani che aderiscono alle realtà Aracne, Zaum, Coordinamento Collettivi Sapienza, studenti delle scuole superiori e realtà transfemministe. Durante i momenti concitati, feriti due poliziotti, mentre i collettivi sopracitati affermano che una ragazza è stata colpita alla testa e portata via con l’ambulanza.

La tensione è nata quando i manifestanti hanno deciso di deviare il percorso per raggiungere via della Conciliazione, dove era in programma l’intervento di Papa Francesco. “E’ stato caricato il corteo transfemminista che ha provato a portare la propria rabbia all’auditorium”, accusano gli organizzatori sui social. I manifestanti, infatti, volevano arrivare all’Auditorium dove si svolgevano gli Stati generali della natalità, ma sono stati bloccati prima dalle forze dell’ordine.

