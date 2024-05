Taurianova Capitale del libro: inaugurata biblioteca comunale

StrettoWeb

“Una grande emozione”. Così il sindaco di Taurianova, Rocco Biasi, ha commentato l’apertura delle Biblioteca comunale che inaugura le iniziative promosse per la proclamazione di Taurianova “Capitale del libro 2024”.

“Abbiamo lavorato per questo risultato – ha detto il sindaco Biasi – sin dal giorno del nostro insediamento. Abbiamo iniziato con la forza della volontà, con l’aiuto delle associazioni cittadine e dei ragazzi del servizio civile”.

All’inaugurazione ha partecipato il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione cultura di Palazzo Madama, secondo il quale “la proclamazione di Capitale del libro rappresenta per Taurianova un importante riconoscimento per un territorio il cui riscatto passa anche attraverso la cultura. Un riscatto che diventa ancora più significativo se si considera il passaggio di consegne che Taurianova ha ricevuto da una città importante come Genova, Capitale del libro nel 2023”.

Il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, presente all’iniziativa, ha rilevato come “la cultura sia fondamentale per la crescita individuale e collettiva di una comunità. Questa é una giornata importante perché la cultura rende liberi e la libertà passa attraverso la conoscenza”.

