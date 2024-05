Paura a Taormina: scompare 17enne, ricerche in corso

StrettoWeb

Nel pomeriggio odierno, presso la Stazione Carabinieri di Taormina, è stato denunciato dalla madre l’allontanamento volontario di D’Arro Denise, nata a Taormina il 5 giugno 2006, ivi residente frazione Trappitello, di cui non si hanno più notizie certe dalle ore 20.00 dello scorso 2 maggio, quando la stessa, a piedi, si è allontanata volontariamente dal luogo di residenza, portando al seguito il suo cane di colore bianco, facendo perdere le proprie tracce, mentre il suo telefono cellulare risulta spento.

Al momento dell’allontanamento la ragazza, dell’altezza di metri 1,80 circa, capelli rossi e occhi azzurri, indossava jeans di colore blu, maglione nero e scarpe bianche. La Prefettura ha immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui partecipano tutte le Forze di Polizia e i Vigili del Fuoco.

Per dare supporto alle ricerche e per la più ampia diffusione della notizia, è stata resa pubblica anche la foto.

