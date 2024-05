Il talento di Arisa incanta la città di Crotone | FOTO

StrettoWeb

Una serata all’insegna delle emozioni più forti: grande successo per il concerto di Arisa che ha riscaldato gli animi dei numerosi presenti in Piazza Pitagora. L’artista potentina è stata ospite sul grande palco in occasione della Festa della Madonna di Capo Colonna. In migliaia hanno cantato a squarciagola sulle note dei suoi successi sanremesi – come “Controvento” che l’ha portata a vincere la 64esima edizione del Festival, e non. Una magica serata dove la cantante, con tutta la sue energia, ha intrattenuto la città pitagorica.

A ringraziarla per il suo prezioso contributo è stato il primo cittadino Vincenzo Voce e il Maestro Michele Affidato che le ha consegnato la Colonna d’Oro ed un’icona della Madonna di Capocolonna. Due simboli identitari della città di Crotone che raccontano la storia, la cultura e la fede di un popolo ricco di tradizioni.

