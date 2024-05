La “Storia del Bergamotto di Reggio Calabria” di Pasquale Amato al Salone del Libro di Torino

StrettoWeb

“Sapevo che non era facile parlare in una kermesse in cui contemporaneamente si tenevano centinaia di incontri. Troppi. Ma mi sono impegnato ancora di più per farmi ascoltare evidenziando alcuni passaggi particolarmente significativi dell’affascinante viaggio del nostro Principe Mondiale dgli Agrumi, DOP dal 2001 per l’olio essenziale e in procinto di estendere la stessa DOP al frutto e ai suoi derivati. Ho portato l’esempio di altre DOP di eccellenze italiane che non hanno avuto dubbi nel garantire con la DOP le loro eccellenze mondiali“, spiega il professor Pasquale Amato.

“Ho spiegato perché ho inserito la storia di un giacimento prezioso e unico nel contesto della storia globale. E ho suscitato addirittura una serie di interventi tutti altrettanto validi nonostante la bagarre della più grande kermesse letteraria italiana“, prosegue il prof. Amato.

“Devo complimentarmi con la casa Editrice reggina “Città del Sole” per aver scelto la mia opera come apertura del programma. Nel contempo ho il piacere di sottolineare che la Città Metropolitana, sebbene alla prima partecipazione nel Salone, ha allestito lo Stand con una meravigliosa immagine del nostro impareggiabile panorama, accompagnata da una citazione del viaggiatore inglese Edward Lear (peraltro presente nella pagina 7 del mio saggio sul Principe Mondiale degli Agrumi). Quando si fa bene è giusto sottolinearlo“, conclude l’esperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.